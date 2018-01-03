5 لاعبين “طفشهم” البدري من الأهلي بعد متعب

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بالأمس قام النادي الأهلي بالإعلان رسميا انتقال اللاعب عماد متعب.إلي التعاون السعودي وذلك علي سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر فقط، وكان نادي التعاون قد تفاوض مع النادي الأهلي كثيرا لضم اللاعب عماد متعب إلي صفوف فريقه.

وقد قرر متعب الإنتقال إلي صفوف التعاون من بعد ما أصبح خارج حسابات مدرب النادي الأهلي حسام البدري، حيث أنه لعب مبارتين في هذا الموسم ومباراة في الكأس وقام بتسجيل هدفا وصنع آخر.، وقد شهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة بين اللاعب عماد متعب والمدرب حسام البدري، وهذا يرجع إلى عدم إعطاء الفرصة لمتعب وهذا ما دفعه إلى الرحيل من النادي الأهلي.

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وهذا ما حدث أيضا مع اللاعب أحمد بلال أثناء عام 2010 و رفض حسام البدري وقتها أن يعتمد عليه، بل أجلسه موسم كامل علي الدكة، كما البدري أن يرحل عن النادي وذلك بعد أن نشبت خلافات ومشادات كثرة بينهم.

كما أعلن أيضا اللاعب حسام غالي تركه النادي الأهلي وانضمامه إلي صفوف نادي النصر السعودي، وهذا بعد جلوسه علي دكة البدلاء في أكثر من مباراة في الموسم الماضي.

وبعد أن رحل اللاعب محمد شوقي عن النادي الأهلي، صرح في بعض وسائل الإعلام أن البدري هو سبب رحيله من النادي، ولم يعطيه الفرصة ليقف علي قدميه مرة أخري، وأنه قد تعرض للاضطهاد من المدرب حسام البدري.

وأيضا الأزمات التي خاضها اللاعب الكبير أحمد حسن منذ أن تولي حسام البدري، حيث اعترض اللاعب أحمد حسن مرات كثيرة على تبديله أثناء المباريات، لأن البدري وقتها كان يريد أن يعتمد علي اللاعبين الشباب وانتقل أحد حسن إلي نادي الزمالك عام 2011.

وأيضا من أكثر اللاعبين الذين قد تعرضوا للاضطهاد من البدري اللاعب أحمد السيد، حيث صرح أيضاً البدري كان دائما لم يعتمد عليه، بل أنه كان دائماً يمنح الفرصة إلي اللاعب شريف عبد الفضيل، وهذا بالرغم من أنه قد أصيب أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، و إنتهى الأمر برحيل اللاعب أحمد السيد من النادي الأهلي.

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