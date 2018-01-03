تعرف على التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال أحمد الشيخ إلي الاتفاق السعودي

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي ضربة أخرى موجعة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن انتقال النجم الواعد أحمد الشيخ إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

وفي ظهر اليوم الأربعاء وصل عبد الله دبل رئيس نادي الاتفاق السعودي بنفسه إلي مقر النادي الأهلي بالجزيرة من أجل حسم الصفقة، علماً بأن انتقال النجم أحمد الشيخ إلي نادي الاتفاق السعودي سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، وقد تحصل النادي الأهلي على مبلغ 200 ألف دولار من هذه الصفقة بينما حصل اللاعب أحمد الشيخ على مبلغ 400 ألف دولار.

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ولا تُعتبر هذه هي الصدمة الأولى التي يتلقاها جمهور النادي الأهلي، وخاصة بعدما رحل النجم عماد متعب.عن صفوف القلعة الحمراء في يوم أمس الثلاثاء بالطريقة ذاتها ولكن إلي صفوف نادي التعاون السعودي، أما الأمر الذي تخشاه جماهير القلعة الحمراء فهو رحيل المزيد من اللاعبين عن الفريق وخاصة في ظل العروض الخليجية المغرية التي تنهال بغزارة على نجوم المارد الأحمر في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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