نجم جديد من القلعة الحمراء على مشارف الرحيل إلي الخليج

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بات على مشارف الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي إلي أندية الخليج، وخاصة بعد رحيل كلاً من النجم عماد متعب.إلي نادي التعاون السعودي والنجم أحمد الشيخ إلي نادي الاتفاق السعودي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم مؤمن زكريا قد طلب عقد جلسة عاجلة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً، وذلك من أجل الحصول على موافقته من أجل التوقيع رسمياً من نادي الإمارات الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي، علماً بأن النادي الإماراتي قد عرض على النادي الأهلي مبلغ 100 ألف دولار من أجل حسم الصفقة.

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ولكن المشكلة الرئيسية التي تُعرقل من الصفقة حتى هذه اللحظة هو الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، والذي رفض تماماً بدوره فكرة رحيل النجم مؤمن زكريا عن صفوف القلعة الحمراء وذلك نظراً لاعتباره أحد العناصر الأساسية والهامة في صفوف الفريق.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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