قرار هام من مرتضى منصور قبل مباراة الزمالك مع طلائع الجيش اليوم

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اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قراراً في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من المباراة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المستشار مرتضى منصور مرة أخرى استبعاد اسم هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك من الكشف الخاص بأسماء الحاضرين في مباراة اليوم بين فريق الزمالك ومنافسه فريق طلائع الجيش، وبذلك لا تزال الأزمة مستمرة بين الطرفين والتي من المتوقع أن تستمر لفترة أخرى في ظل عدم اعتراف المستشار مرتضى منصور بأحقية هاني العتال في الفوز بمقعد نائب الرئيس بسبب عضويته المزورة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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