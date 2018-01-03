تصريحات صادمة من حسين الشحات بخصوص انتقاله إلي النادي الأهلي

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صدم النجم الواعد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة النادي الأهلي وجماهيره اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي، وذلك من خلال تصريحات صحفية له اليوم بخصوص اقترابه من الانتقال إلي صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم أكد النجم الواعد حسين الشحات بأنه لا يُفكر على الإطلاق في الوقت الحالي بالرحيل إلي صفوف النادي الأهلي أو إلي صفوف أي نادي آخر سواء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أو حتى بعد نهاية الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن القرار النهائي سوف يكون بيد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام.

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كما أضاف في تصريحاته أيضاً أن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة قد طلب من جميع لاعبي الفريق ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وذلك من أجل العودة من جديد إلي سكة الانتصارات وخاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر فبراير المقبل من العام الحالي 2018.

ويُعتبر النجم المتألق حسين الشحات أحد الأهداف الرئيسية للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي وخاصة في ظل رحيل بعض من نجوم المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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