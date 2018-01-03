زيدان يعلن عن موقف ريال مدريد النهائي من ضم محمد صلاح في شهر يناير

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أوضح مدرب نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان أنه لا يعتزم التعاقد مع أى لاعب في الوقت الراهن بحسب تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نوماسينا المقرر لعبها غدا الخميس ضمن مباريات الدور 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان عند سؤاله عن نيته في التعاقد مع لاعب مهاجم عقب انتشار أنباء عن وجود مفاوضات النادي لضم كلا من اللاعبين محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم باريس سان جيرمان اللاعب نيمار دا سيلفا أنه حتى نهاية الشهر الجاري كل شيء ممكن ولكنه صمم مجموعة من اللاعبين رائعة وأنه يتحمل مسؤولية جميع قراراته مشيرا إلى استمرار منافسة هذه المجموعة في جميع المسابقات الرياضية حتى نهاية الموسم وأنه لن يضم للمجموعة أى لاعب جديد حتى شهر يونيو المقبل.

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وأوضح زيدان مشددا على عدم عزمه ضم أي لاعب في فريق النادي حيث أمنيته الحالية أن ينعم جميع لاعبيه بحالة جيدة مضيفا بعدم وجود أي نية للتعاقد سواء حارس مرمى أو مهاجم ضمن الانتقالات الشتوية وأنه سعيد للغاية بفريقه مشيرا إلى استمرار منافسته بفريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت الصحف الإسبانية قد تحدثت عن إعجاب زيدان المدير الفني لنادي الملكي باللاعب محمد صلاح وإبداء رغبته في ضم اللاعب إلى فريقه بدلا من اللاعب جاريث بيل القادم من توتنهام حيث قال زيدان على هامش المؤتمر الصحفى للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية إمكانية التعاقد مع محمد صلاح.

وأوضح زيزو أن صلاح لاعب قوي للغاية وأظهر مهاراته الكروية خلال تعاقد السابق مع نادي روما و مشاركته الحالية في جميع مباريات نادي ليفربول مضيفا أن اللاعب محمد صلاح يطور مهاراته الكروية بصورة كبيرة ويستطيع أن يعطى المزيد للحياة الكروية مشيرا إلى متابعته الدائمة للاعب.

والجدير بالإشارة أن عشاق كرة القدم في أوروبا قد اختاروا في استفتاء أجرته الصفحة الرسمية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.على تويتر اللاعب محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب أفريقي لعام 2017 حيث حصل على 83% صوتا بينما احتل اللاعب أوباميانج مهاجم منتخب الجابون المركز الثاني بعد حصوله على 8% صوت.

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