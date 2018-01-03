مرتضى منصور يواصل ضغطه على إدارة النجم الساحلي من أجل ضم حمدي النقاز

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً لا يزال يواصل ضغطه على مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رفع عرضه إلي مبلغ 750 ألف دولار، على أن يتم سداد 75% من قيمة الصفقة مع توقيع العقود ومن ثم يتم سداد 25% المتبقية من قيمة الصفقة بعد شهر واحد فقط من إتمامها أي في شهر فبراير المقبل من العام الحالي 2018.

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ويُعتبر ذلك هو العرض الثالث الذي يُقدمه مجلس إدارة نادي الزمالك إلي نادي النجم الساحلي، وخاصة في ظل رغبة المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك إضافة إلي اللاعب حمدي النقاز نفسه في إتمام الصفقة بأي وسيلة ممكنة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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