قرار حاسم من الجهاز الفني للأهلي بخصوص مستقبل مؤمن زكريا

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص مستقبل النجم مؤمن زكريا مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد رفض تماماً فكرة رحيل النجم مؤمن زكريا عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك نظراً لاعتباره من أحد الأعمدة الرئيسية في فريق الأهلي وخاصة وأن المارد الأحمر مقبل على العديد من التحديات الصعبة في الفترة المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الغموض سوف يبقى حول إتمام الصفقة متواصلاً في الأيام القليلة القادمة، وخاصة في ظل رغبة النجم مؤمن زكريا في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وذلك نظراً للعرض المغري من جانب نادي الإمارات الإماراتي، والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 100 ألف دولار لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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