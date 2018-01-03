الخسارة أمام طلائع الجيش تُطيح رسمياً برأس نيبوشا من الزمالك

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي إقالة المونتينيغري نيبوشا بشكل رسمي من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك اليوم على يد مضيفه فريق طلائع الجيش.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المستشار مرتضى منصور بإقالة المدير الفني نيبوشا من منصبه، حيث سبق له وأن أقاله في مناسبتين سابقتين ومن ثم عاد عن قراره إلا أن الأمر يبدو مختلفاً تماماً هذه المرة، وخاصة وأن هذه الخسارة قد جاءت بعد أداء في غاية السوء من جانب فريق الزمالك.

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ولا شك أن هذه الخسارة الجديدة لفريق الزمالك في الموسم الحالي قد أنهت بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، ولعل ما يُزيد الأمور سوءاً أن هذه المباراة تسبق موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية بأيام قليلة فقط مما يُزيد من حجم الضغوطات على لاعبي فريق الزمالك.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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