نادي الزمالك يعلن عن التعاقد مع مدير فني مصري بعد نيبوشا

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المستشار مرتضي منصور هو رئيس نادي الزمالك بالاعلان أمس الأربعاء عن القرر الخاص به للاستغناء عن المدير الفني عن تدريبات للقلعة البيضاء وهو المونتيجرى نيبوشا، وهذا بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف مساء أمس الأربعاء الموافق الثالث من يناير للعام الجديد 2018، ويعتبر نادي الزمالك من أهم النوادي الرياضية المصرية الذي يشجعها الآلاف من المتابعين المصريين وفي الوطن العربي أيضاً.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نادي الزمالك يحتل المركز الـ28 نقطة وهذا رصيدة في العديد من المباريات التي شارك فيها، وهذا يكون في جدول الترتيب الخاص بنادي الزمالك وما يتم البحث عنه جميع اللاعبين داخل نادي الزمالك، ويتم البحث عن تقديم أفضل المباريات التي يشارك فيها جميع اللاعبين في الكثير من المباريات الرياضية الهامة.

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ويذكر أن أيضاً مرتضي منصور أعلن عن أنه سوف يكون المدرب الحديث لنادي الزمالك مصرياً وليس أجنبياً، كما أن المدير الفني السابق لنادي الزمالك قام بإحراز العديد من الأهداف والنقاط الهامة للقلعة البيضاء وهو يعتبر من أهم النوادي الرياضية الذي يشجعه الملايين من الأشخاص عشاق الدائرة المستديرة في مصر والوطن بأكمله، ويتم تقديم الكثير من الأهداف الرياضية الأساسية داخل نادي الزمالك.

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وأيضاً تم الإعلان أمس رسمياً عن إقالة المدير الفني للقلعة البيضاء من التدريب الخاص بالفريق، وهذا الخبر أغضب العديد من جمهور نادي الزمالك لأن نيبوشا كان من أفضل المدربين الذين قدموا الكثير للقلعة البيضاء، وأيضاً يحبه ويفضله عن غيره العديد من اللاعبين داخل نادى الزمالك ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الإسم الذي يوجد خلفاً له عن نادي الزمالك.

كما أن مرتضي منصور أعلن عن هذا الخبر فور هزيمة نادي الزمالك من نادي طلائع الجيش، وهذا أدي إلى وجود حالة من الغضب والاستياء بعد إعلان هذا القرار من قبل العديد من الأشخاص الذين يشجعون نادي الزمالك، وهو من النوادي الرياضية الأكثر شهرة هو والنادي الأهلي المصري الذي يتابعهم الكثير من المشجعين عشاق الدائرة المستديرة، ولذلك ويتابع أخبارهم دائماً جميع المتابعين في كل مكان والعديد من البلاد العربية.