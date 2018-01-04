وكيل أعمال نيبوشا يُهاجم مرتضى منصور بشدة

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قام كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدير الفني المونتينيغري نيبوشا بمهاجمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي، وذلك بعدما قام المستشار مرتضى منصور بإقالة نيبوشا من منصب المدير الفني لفريق الزمالك في مساء يوم أمس الأربعاء.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الخميس عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد كريم أبو سليمان أن المونتينيغري نيبوشا تحدث في أكثر من مناسبة مع المستشار مرتضى منصور، وشدد له على أنه هناك لاعبين داخل نادي الزمالك غير مؤهلين تماماً وغير صالحين للعب داخل نادي كبير بحجم نادي الزمالك.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن المونتينيغري نيبوشا لم يرغب تماماً في تغيير جهازه الفني السابق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن علاقة نيبوشا مع الكابتن طارق يحيى وبقية أعضاء الجهاز الفني السابق كانت مثالية للغاية، كما أكد أيضاً في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور هو من يتحكم في كل شئ.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.