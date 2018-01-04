محمود الخواجة: مرتضى منصور هو السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج الزمالك

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قام محمود الخواجة نجم نادي الزمالك سابقاً بالحديث اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي عن الأزمة التي يُعاني منها فريق الزمالك على صعيد النتائج، وخاصة بعدما تعرض فريق الزمالك للخسارة في مساء يوم أمس الأربعاء على يد مضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس أكد محمود الخواجة أن السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى ونتائج فريق الزمالك في الآونة الأخيرة هو مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن التدخل الدائم من مجلس الإدارة سواء في عمل المدير الفني أو في عمل اللاعبين كان له تأثيراً سلبياً للغاية على الفريق بأكمله.

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كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته بضرورة ابتعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تماماً عن عمل الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك، وذلك من أجل مصلحة الفريق وتحسن نتائجه والعودة من جديد للمنافسة على الألقاب.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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