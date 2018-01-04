إنبي ينفي تماماً رحيل إيهاب جلال لقيادة نادي الزمالك

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نفى مجلس إدارة نادي إنبي تماماً اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي رحيل مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك في ظل الشائعات التي ترددت منذ مساء يوم أمس الأربعاء من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقترابه من تولي تدريب فريق الزمالك بعد إقالة المونتينيغري نيبوشا من منصبه.

ومن خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أنه من المستحيل أن يرفض أي مدرب عرضاً من أجل تدريب سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الكابتن إيهاب جلال شخص إحترافي ولديه عقد مع نادي إنبي لمدة موسم ونصف وسوف يحترمه مهما وصله من عروض مغرية.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أقال في مساء يوم أمس الأربعاء المدير الفني المونتينيغري نيبوشا من منصبه، وذلك بعد الخسارة الجديدة التي تعرض لها الفريق والتي أبعدته بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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