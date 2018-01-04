نجم الزمالك سابقاً: الزمالك يحتاج إلي مدير فني وطني

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تحدث الكابتن محمود الخواجة نجم نادي الزمالك سابقاً اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي عن الأزمة التي يُعاني منها فريق الزمالك، وخاصة بعد إقالة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا من منصبه في مساء يوم أمس الأربعاء بسبب تعرض الفريق لخسارة جديدة وهذه المرة أمام فريق طلائع الجيش.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس أكد الكابتن محمود الخواجة أن نادي الزمالك يحتاج الآن وفي الفترة المقبلة إلي مدير فني وطني مصري وتحديداً من أبناء نادي الزمالك من أجل قيادة الفريق، وليس إلي مدير فني أجنبي لا يعلم أي شئ عن اللاعبين أو عن أحوال نادي الزمالك في الفترة الماضية.

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كما أشار أيضاً في تصريحاته إلي أنه يجب ترك عملية اختيار الصفقات الجديدة إلي المدير الفني الجديد للفريق، وخاصة في ظل تواجد عدد من اللاعبين غير المؤهلين تماماً لارتداء قميص نادي الزمالك والذين تم التعاقد معهم في الصيف الماضي من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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