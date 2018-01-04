إيهاب جلال يصدم إنبي بخصوص رحيله لتدريب نادي الزمالك

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صدم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي مجلس إدارة نادي إنبي، وذلك بخصوص الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقترابه من تدريب فريق الزمالك.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت أكد الكابتن إيهاب جلال عدم حدوث أي اتصال بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلي أن يُرحب بتدريب فريق الزمالك وخاصة وأن تواجد اسمه بجانب أسماء نجوم كبار مرشحة لذات المنصب يُعتبر أمراً جيداً له.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه في حالة وصل له عرض رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فسوف يتم التفاوض أولاً مع مجلس إدارة نادي إنبي، علماً بأن السبيل الوحيد لرحيل الكابتن إيهاب جلال عن فريق إنبي هو بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يمتد لمدة موسم ونصف.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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