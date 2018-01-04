الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم إنبي الواعد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بات على مشارف التوقيع بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بات على مشارف التوقيع رسمياً مع حارس المرمى الواعد علي لطفي لاعب فريق إنبي، وذلك من أجل ضمه بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي أي في الصيف المقبل، كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب رفض تجديد عقده مع نادي إنبي والذي ينتهي بدوره في مطلع العام المقبل 2019.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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