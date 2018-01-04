نجم الأهلي يواصل اصراره على الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يزال يواصل اصراره على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي إلي الدوري الإماراتي من أجل تأمين مستقبله.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم مؤمن زكريا قد جدد طلبه من جديد بخصوص رحيله إلي نادي الإمارات الإماراتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وخاصة وأن العرض مغري للغاية والذي تصل قيمته إلي مبلغ 100 ألف دولار إضافة إلي كونه تعاقد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي أنه سوف يعود في نهاية الموسم الحالي إلي صفوف القلعة الحمراء من جديد.

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ومن المقرر أن يعقد النجم مؤمن زكريا جلسة اليوم الخميس مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك من أجل الحصول على الموافقة من أجل رحيله وخاصة وأن الرفض جاء من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر، علماً بأن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد وافق على رحيل اللاعب ولكن يبقى القرار النهائي في يد الكابتن حسام البدري.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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