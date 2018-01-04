مصادر مقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر تؤكد عودة نجم الأهلي من جديد إلي صفوف المنتخب الوطني

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعود بكل تأكيد إلي صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة بالرغم من غيابه الطويل بداعي الإصابة.

حيث أشارت المصادر إلي أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أكد عودة النجم مروان محسن مهاجم فريق الأهلي إلي صفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من غيابه طوال العام الماضي 2017 عن الملاعب بداعي الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدير الفني هيكتور كوبر يجد أن النجم مروان محسن هو المهاجم الأمثل لقيادة الخط الهجومي لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل، وذلك في ظل ضعف مستوى المهاجم الواعد عمرو جمال وأيضاً أحمد حسن كوكا إضافة إلي عدم جاهزية بعد النجم الدولي عماد متعب.من أجل المشاركة.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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