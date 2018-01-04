عبد الله السعيد يحسم مستقبله مع النادي الأهلي

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حسم النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي مستقبله مع النادي الأهلي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي إلي أحد أندية الخليج.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس نفى النجم عبد الله السعيد كل الشائعات التي ترددت حول اقتراب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لم يتلقى أي عرضاً رسمياً في الآونة الأخيرة من طرف أي نادي في الخليج العربي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه في حالة وصل له أي عرض رسمي فسوف يتم مناقشته أولاً مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأيضاً مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن القرار النهائي سوف يبقى في يد النادي الأهلي وذلك نظراً لكونه يمتلك عرضاً مع النادي سوف ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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