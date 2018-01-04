صلاح في صراع شرس مع زميله ماني على جائزة الأفضل في أفريقيا وأوباميانغ ضيف شرف

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يشهد مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي حسم لقب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 وهي الجائزة الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولا شك أن الشارع المصري والعربي بأكمله يترقب ذلك الصراع الشرس على الجائزة في ظل تواجد النجم محمد صلاح في القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.

ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة للنجم محمد صلاح، وذلك نظراً للصراع الشرس الذي سوف يجده من طرف زميله في فريق ليفربول الإنجليزي وهو السنغالي ساديو ماني الذي يُعتبر هو الآخر مرشحاً وبقوة من أجل الفوز بالجائزة، أما المرشح الثالث والذي يُعتبر مجرد ضيف شرف بنسبة كبيرة للغاية فهو الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

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وعلى الرغم من أن كامل أطياف الشعب المصري والعربي ترى أن النجم محمد صلاح هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إلا أن النجم السنغالي ساديو ماني يبدو هو الآخر مرشحاً وبقوة للفوز بالجائزة، وخاصة في ظل التشابه الكبير بين الانجازات التي حققها كلاً منهما طوال العام الماضي 2017.

فمن جهته تألق النجم المصري محمد صلاح بشكل لافت سواء رفقة ناديه السابق روما الإيطالي في النصف الأول من عام 2017، كما تألق أيضاً رفقة ناديه الحالي ليفربول في النصف الثاني من العام ذاته وقد صحب ذلك التألق تسجيل العديد من الأهداف وخاصة رفقة فريقه الحالي ليفربول، أما على الصعيد الدولي فقد نجح النجم محمد صلاح في قيادة المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

وإضافة لذلك نجح في إيصال المنتخب المصري إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعدما غاب أحفاد الفراعنة عن المونديال منذ 28 عاماً وهو دون أدنى شك الانجاز الأبرز له في عام 2017، أما على الجانب المقابل فقد تألق أيضاً النجم السنغالي ساديو ماني رفقة فريقه ليفربول طوال عام 2017 وسجل رفقته العديد والعديد من الأهداف، كما نجح أيضاً في إيصال منتخب بلاده السنغال إلي مونديال روسيا المقبل ليبقى الحسم في يد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس، وذلك في العاصمة الغانية أكرا على أن يتم بث الحفل على شاشة قناة أون سبورت HD.

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