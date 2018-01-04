نجم الأهلي يواصل غيابه عن المران الجماعي وفرصته تتقلص في اللحاق بالقمة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية.

وعلى هامش مران اليوم الخميس واصل النجم سعد الدين سمير غيابه عن التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، وذلك بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بجزع في الرباط الداخلي للركبة، علماً بأن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قد أكد أن اللاعب سوف يُشارك في التدريبات الجماعية انطلاقاً من يوم غداً الجمعة، إلا أن فرصته في اللحاق بمباراة القمة تبدو ضئيلة في ظل عدم جاهزيته البدنية.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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