قرار هام من البدري بخصوص قائمة الأهلي الأفريقية

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص قائمة فريق الأهلي النهائية والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة للعام الحالي 2018.

حيث قرر الكابتن حسام البدري تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمارد الأحمر المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حتى اليوم الثالث عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك تحديداً بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري أمام منافسه فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تسليم القائمة النهائية سوف يكون في اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي أيضاً.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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