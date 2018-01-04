عرض بلجيكي مغري من أجل التعاقد مع نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي أن أحد أندية الدوري البلجيكي قد أرسل عرضاً مغرياً بشكل رسمي إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن أحد أندية الدوري البلجيكي يرغب في التعاقد رسمياً مع النجم النيجيري جونيور أجايي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن اللاعب نفسه سبق وأن أعرب عن رغبته في أكثر من مناسبة سابقة في خوض تجربة الاحتراف وخاصة في القارة الأوروبية، إلا أن الأمر يبدو صعباً بنسبة كبيرة في ظل اعتبار جونيور أجايي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: قرار هام من البدري بخصوص قائمة الأهلي الأفريقية