مصادر مقربة من نادي الزمالك تؤكد خروج المعلم من حسابات مرتضى منصور

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المصري ولعدد من الأندية المصرية، قد خرج بشكل نهائي من حسابات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

حيث أشارت المصادر إلي أن الكابتن حسن شحاتة قد خرج من حسابات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بعدما رفض تولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك في الفترة المقبلة وخاصة وأنها تسبق مباشرة مواجهة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في مساء يوم الأربعاء إقالة المونتينيغري نيبوشا من منصب المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك بعد الخسارة الجديدة التي تعرض لها الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز وهذه المرة على يد فريق طلائع الجيش، كما أكد أيضاً المستشار مرتضى منصور أن المدير الفني القادم لفريق الزمالك سوف يكون وطنياً.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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