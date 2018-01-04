إسماعيل يوسف يوجه رسالة قوية للغاية إلي لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي

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قام الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بتوجيه رسالة قوية للغاية إلي كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي، وذلك من خلال مران الفريق اليوم على ملعب حلمي زامورا بالمقر الرئيسي لنادي الزمالك.

حيث قام الكابتن إسماعيل يوسف بعقد جلسة خاصة مع لاعبي فريق الزمالك على هامش مران اليوم، وفي خلال هذه الجلسة طالب الكابتن إسماعيل يوسف كل لاعبي فريق الزمالك بضرورة التركيز على مباراة القمة المقبلة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، كما طالبهم أيضاً بضرورة تحقيق الانتصار في هذه المباراة وذلك من أجل مصالحة جماهير نادي الزمالك عقب الخسارة الماضية التي تعرض لها الفريق على يد فريق طلائع الجيش.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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