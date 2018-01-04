مجلس الخطيب يرصد رقماً قياسياً من أجل تجديد عقد نجم الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رصد رقماً قياسياً، وذلك من أجل تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخاصة في ظل العديد من الأنباء التي ترددت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول رغبة اللاعب في الرحيل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد عرض على النجم عبد الله السعيد مبلغ 12 مليون جنيه مصري، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين أي مقابل مبلغ 6 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد، وإضافة لذلك أيضاً إعفائه من الضرائب بشكل كامل مع توفير له عقد إعلاني تبلغ قيمته مبلغ مليون جنيه ونصف.

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ومن جهته كان النجم عبد الله السعيد قد أكد اليوم الخميس من خلال تصريحات صحفية بأنه لم يتلقى أي عرضاً رسمياً في الآونة الأخيرة من جانب أي نادي سواء من داخل مصر أو خارجها، كما أشار أيضاً في الوقت ذاته بأن عقده مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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