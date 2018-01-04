الزمالك يوافق على رحيل نجمه إلي بتروجيت عوضاً عن الفيصلي الأردني

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وافق بشكل مبدئي على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي إلي صفوف نادي بتروجيت عوضاً عن نادي الفيصلي الأردني.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وافق على رحيل المهاجم خالد قمر إلي صفوف نادي بتروجيت، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، ويأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والكابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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