الأهلي يوافق رسمياً على إعارة مؤمن زكريا إلي أهلي جدة السعودي

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أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي عن موافقته بشكل رسمي على إعارة النجم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ولمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم مؤمن زكريا قد جدد طلبه اليوم من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري برغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء من أجل خوض تجربة الاحتراف وأيضاً من أجل تأمين مستقبله، لتأتي الموافقة أخيراً على رحيل اللاعب ولكن إلي صفوف الدوري السعودي وتحديداً إلي فريق أهلي جدة مقابل مبلغ 400 ألف دولار عوضاً عن الانتقال إلي نادي الإمارات الإماراتي مقابل مبلغ 100 ألف دولار فقط.

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ومن جهته كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان موافقاً منذ البداية على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط من أجل تأمين مستقبله من الناحية المادية، علماً بأن مؤمن زكريا قام أيضاً بتجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات قادمة من أجل ضمان عودته من جديد إلي صفوف القلعة الحمراء.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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