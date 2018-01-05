رسمياً: النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017

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فاز النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري بشكل رسمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك في خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة الغانية أكرا في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي.

وقد جاء فوز الفرعون المصري محمد صلاح بعد صراعه الشرس مع كلاً من زميله في فريق ليفربول وهو السنغالي ساديو ماني والذي حل في المركز الثاني، وأيضاً مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني والذي فاز بدوره بالمركز الثالث في ترتيب أفضل لاعب في أفريقيا.

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وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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