تعرف على تصريحات النجم محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا

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أعرب الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم عن سعادته البالغة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، والتي منحها له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي وذلك في إطار الحفل الذي شهدته العاصمة الغانية أكرا.

وعقب فوزه مباشرة بالجائزة أهدى النجم محمد صلاح هذه الجائزة إلي عائلته بأكملها إضافة إلي أطفال مصر والقارة الأفريقية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم توقفهم عن الحلم أو الايمان بأنفسهم، كما أكد أيضاً أن فوزه بالجائزة بعد منافسة كلاً من الثنائي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ يُعتبر شرفاً كبيراً له.

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وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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