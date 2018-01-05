هاني أبو ريدة: هدفنا تشريف قارة أفريقيا في مونديال روسيا

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قام المهندس هاني أبو ريدة بالتعليق في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي على فوز المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب في قارة أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة الغانية أكرا.

فعقب تسلم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجائزة الخاصة بمنتخب مصر، أعرب هاني أبو ريدة عن سعادته البالغة بالفوز بهذه الجائزة مهدياً إياها إلي الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري وإلي كل اللاعبين، كما شدد أيضاً في ختام حديثه على أن المنتخب المصري سوف يبذل أقصى ما لديه من أجل تشريف قارة أفريقيا في مونديال روسيا المقبل.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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