تعرف على رد فعل أبو تريكة بعد فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا

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قام النجم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً ومحلل قنوات بي إن سبورتس حالياً بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي على فوز النجم محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من عمر الشهر الحالي في العاصمة الغانية أكرا.

حيث قام النجم محمد أبو تريكة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “ألف مبروك لنجم العرب وفخرهم محمد صلاح جائزة أحسن لاعب أفريقي، موسم استثنائي على الصعيد الجماعي والفردي والقادم أفضل إن شاء الله”.

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وقد نجح الفرعون المصري والنجم محمد صلاح في الفوز في مساء يوم أمس الخميس بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك بعد صراع شرس مع كلاً من زميله في فريق ليفربول الإنجليزي وهو السنغالي ساديو ماني إضافة إلي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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