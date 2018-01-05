إيهاب جلال يضع شرطاً أساسياً من أجل تدريب الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل تولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك في الفترة المقبلة خلفاً للمدير الفني المونتينيغري نيبوشا المقال من منصبه.

حيث أشارت التقارير إلي أن الكابتن إيهاب جلال طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الحصول على راتب شهري تبلغ قيمته مبلغ 600 ألف جنيه مصري، وذلك مثله مثل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، علماً بأن عقد الكابتن إيهاب جلال مع نادي إنبي به شرط جزائي تبلغ قيمته مبلغ 400 ألف جنيه مصري.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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