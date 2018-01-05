النجم وائل جمعة يُعلق على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

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قام النجم وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورتس حالياً بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي على فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن الماضي 2017، وذلك في خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس في العاصمة الغانية أكرا.

حيث قام النجم وائل جمعة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها:”مبروك محمد صلاح، دمت فخراً لمصر والعرب”، وجاء ذلك بعدما نجح الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017.

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وجاء فوز النجم محمد صلاح بعد صراع في غاية الشراسة مع كلاً من الثنائي زميله في فريق ليفربول وهو السنغالي ساديو ماني، إضافة إلي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن الفوز كان في نهاية المطاف من نصيب الفرعون المصري محمد صلاح.

وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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