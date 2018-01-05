محمد النني يُعلق على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

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قام النجم محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي على فوز الفرعون المصري والنجم محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، إضافة إلي فوز الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا عن العام ذاته.

حيث قام النجم محمد النني بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “جائزة تخلد عمل شاق وجهد طويل لأكثر من عام، هيكتور كوبر ومحمد صلاح عن جدارة استحقيتم جائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب، تتويجكم فخر لنا جميعاً”.

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وقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من عمر الشهر الحالي في العاصمة الغانية أكرا.

وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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