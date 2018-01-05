تعرف على ردة فعل وزير الشباب والرياضة بعد فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

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قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي على فوز الفرعون المصري والنجم محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك عقب نهاية الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباشرة في العاصمة الغانية أكرا.

فمن خلال تصريحات صحفية له أعرب المهندس خالد عبد العزيز عن سعادته البالغة بالانجاز الذي حققه النجم محمد صلاح، كما حرص أيضاً المهندس خالد عبد العزيز على تقديم التهنئة إلي النجم محمد صلاح وأيضاً إلي المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على فوزه بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، كما قدم التهنئة أيضاً إلي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على فوز المنتخب الوطني المصري بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا.

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وفي ختام تصريحاته أيضاً شدد المهندس خالد عبد العزيز على أنه من الضروري دائماً إسعاد الشعب المصري بمثل هذه الانجازات، كما تمنى أيضاً أن ينجح المنتخب الوطني المصري في الظهور بمستوى مميز للغاية في مونديال روسيا المقبل.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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