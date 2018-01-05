أنباء سعيدة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك على هامش تحضيرات المارد الأحمر من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية.

حيث شهد المران الصباحي اليوم لفريق الأهلي الذي قاده الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، عودة حارس المرمى الواعد محمد الشناوي للمشاركة بانتظام في التدريبات الجماعية رفقة زملائه دون أي مشاكل، وذلك بعدما تعافى بشكل كامل من الاجهاد الذي تعرض له في المباراة الماضية في العضلة الضامة، وبالتالي تتأكد مشاركته في مباراة القمة المقبلة أمام فريق الزمالك.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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