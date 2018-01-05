سيد عبد الحفيظ يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مؤمن زكريا

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص النجم مؤمن زكريا والذي انتقل بشكل رسمي في يوم أمس الخميس إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النجم مؤمن زكريا لم يقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم قادمة قبل توقيعه على عقد إعارته إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية حول تجديد العقد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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ومن جهته كان النادي الأهلي قد أعلن في يوم أمس الخميس أن النجم مؤمن زكريا قد انتقل بشكل رسمي إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، علماً بأن الصفقة قد وصلت قيمتها إلي مبلغ 400 ألف دولار.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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