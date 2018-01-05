نجم الأهلي يتأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة القمة بأمر من خالد محمود

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تأكد غيابه بشكل رسمي عن المباراة المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك بأمر من الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلي أن النجم سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي قد تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وذلك على الرغم من عودته للمشاركة في المران الجماعي اليوم الجمعة رفقة زملائه، إلا أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي حذر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري من إشراك اللاعب خوفاً من تجدد إصابته مرة أخرى.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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