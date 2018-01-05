الزمالك يحسم رسمياً أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الحالي

Advertisements

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسمياً أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل المنافسة بقوة على الألقاب في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

حيث أعلن نادي الزمالك عن تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك لمدة 4 مواسم قادمة وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 700 ألف دولار، على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين بحيث يتم دفع مبلغ 500 ألف دولار أولاً عند التوقيع ومن ثم يتم دفع مبلغ 200 ألف دولار بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة.

Advertisements

ومن المقرر أن يصل النجم الدولي التونسي حمدي النقاز إلي العاصمة المصرية القاهرة في يوم غداً السبت قادماً من العاصمة القطرية الدوحة مقر إقامة معسكر منتخب بلاده تونس، وذلك من أجل التوقيع على العقد بشكل رسمي والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: نجم الأهلي يتأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة القمة بأمر من خالد محمود