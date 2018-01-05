تعرف على رسالة النجم مؤمن زكريا لجماهير الأهلي بعد رحيله إلي الدوري السعودي

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قام النجم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي بتوجيه رسالة إلي جماهير النادي الأهلي، وذلك في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع من شهر يناير الحالي بخصوص رحيله إلي الدوري السعودي.

حيث قام النجم مؤمن زكريا بنشر الرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكتب فيها: “جمهور الأهلي العظيم، أفخر بأنني كنت جزء من سعادتكم طوال السنوات الماضية، وأنني كنت جزء من تاريخ عريق سأظل أفتخر به إلي الأبد وأياماً كثيرة كنت سبب الابتسامة كم كنتم له فخر وقصة وعشق”.

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كما أضاف أيضاً: “لا يزال 180 دقيقة لي بقميص أعظم نادي في الكون، سأقاتل كما عهدتموني من أجل فرحة وتتويج وانجاز وذكريات أخرى لا تنسى، سأرحل من النادي الأهلي إلي أهلي، من وطني الأول إلي وطني الثاني، من نادي القرن إلي الراقي وقلعة الكؤوس، من أجل إضافة سطر جديد وحكاية أخرى رائعة إلي الأهلي، فراق ولنا عودة، إلي أهلي جدة قادم”.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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