الزمالك يواصل تحضيراته استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليومية على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي الرئيسي بميت عقبة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يقود كلاً من الثنائي الكابتن معتمد جمال والكابتن نبيل محمود مران فريق الزمالك، وذلك بعدما استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تعيين مدير فني جديد لفريق الزمالك بعد نهاية مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، علماً بأن مجلس إدارة نادي الزمالك أيضاً قد أقال بشكل رسمي مديره الفني السابق المونتينيغري نيبوشا بسبب سوء النتائج.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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