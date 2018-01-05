أحمد أيوب: مباراة القمة ليست مجرد مباراة بثلاث نقاط

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي عن المباراة القادمة والمرتقبة لفريق الأهلي، والتي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة شدد الكابتن أحمد أيوب على أن مباراة الديربي بين قطبي كرة القدم المصرية ليست مجرد مباراة بثلاث نقاط، ولكنها بطولة خاصة في حد ذاتها وخاصة لكلاً من جماهير الفريقين على مستوى الوطن العربي بأكمله، كما أشار أيضاً في تصريحاته أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري طلب من كافة اللاعبين ضرورة التركيز بشكل كامل من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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