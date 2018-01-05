قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري قراراً هاماً اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار تحضيرات المارد الأحمر لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أن يدخل الفريق في معسكر مغلق انطلاقاً من يوم غداً السبت الموافق لليوم السادس من عمر الشهر الحالي وعلى مدار يومين متتاليين، وذلك حتى يكون تركيز الفريق في حالة مثالية في مباراة القمة أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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