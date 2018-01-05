عبد العزيز عبد الشافي: مكاسب الأهلي كثيرة من وراء إعارة متعب والشيخ وزكريا

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تحدث الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة بالنادي اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي عن رحيل بعض النجوم عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية على سبيل الإعارة إلي الدوري السعودي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي أن النادي الأهلي قد استفاد بشكل كبير للغاية من كل النواحي من وراء إعارة كلاً من الثلاثي عماد متعب.وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري وافق على إعارة الثلاثي من أجل منحهم فرصة أكبر للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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