السباحة المصرية فريدة عثمان تنضم الي قائمة المهنئين لمحمد صلاح على جائزة الأفضل في أفريقيا

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قامت السباحة المصرية فريدة عثمان بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي على فوز الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك في خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس في العاصمة الغانية أكرا.

حيث قامت السباحة المصرية فريدة عثمان بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتبت فيها: “مبروك لمحمد صلاح فوزه بأحسن لاعب في أفريقيا ومنتخب مصر أيضاً أحسن منتخب في افريقيا !! أنتم جعلتم ال100 مليون مصري فخورين بكم !! تستحقوها بجدارة”.

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وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين، وأضاف لها أخيراً جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام ذاته والتي منحها له الاتحاد الأفريقي لكرة.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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