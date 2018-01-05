قرار هام من اتحاد الكرة قبل موعد مباراة القمة بأيام قليلة

Advertisements

اتخذت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل موعد مباراة القمة المرتقبة والتي سوف تجمع بين الغريمين فريق الأهلي ومنافسه فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك لن تشهد سوى حضور 300 فرد فقط في مدرجات ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يتم تقسيم ذلك العدد إلي 75 فرد من جانب كل نادي إضافة إلي 100 صحفي و50 مصور من أجل تغطية المباراة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: السباحة المصرية فريدة عثمان تنضم إلي قائمة المهنئين لمحمد صلاح على فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا