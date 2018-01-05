عبد الله السعيد يكشف عن شروطه النهائية من أجل تجديد عقده مع الأهلي

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي عن الشروط النهائية التي وضعها النجم عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى في ظل نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم عبد الله السعيد قد طلب الحصول على مبلغ 8 مليون جنيه مصري صافي من الضرائب في الموسم الواحد وأيضاً الحصول على نسبة مشاركته في المباريات، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين مع العلم بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد عرض على النجم عبد الله السعيد مبلغ 6 مليون جنيه مصري فقط في الموسم الواحد.

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ولا شك أن حجم الضغوطات على مجلس إدارة النادي الأهلي كبيرة للغاية، وذلك بسبب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي والذي رفض تماماً فكرة رحيل النجم عبد الله السعيد إلي أحد أندية الخليج سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى في نهاية الموسم وذلك نظراً لاعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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