خطوة هامة من محمود الخطيب بعد فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

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قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً بخطوة في غاية الأهمية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي، وذلك بعد فوز الفرعون المصري والنجم محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، وذلك في خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس في العاصمة الغانية أكرا.

حيث قدم الكابتن محمود الخطيب التهنئة للنجم المصري محمد صلاح على فوزه بالجائزة، كما حرص أيضاً على تقديم دعوة رسمية له من أجل تكريمه داخل النادي الأهلي في أول زيارة له إلي العاصمة المصرية القاهرة والتي من المتوقع أن تكون في شهر مارس المقبل حينما ينضم اللاعب إلي صفوف المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

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وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين، وأضاف لها أخيراً جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام ذاته والتي منحها له الاتحاد الأفريقي لكرة.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.

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