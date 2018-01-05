مرتضى منصور يوافق على إعارة نجم الزمالك مقابل شرط واحد فقط

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس من شهر يناير الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قد وافق بشكل مبدئي على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ولكن ذلك مقابل شرط واحد فقط في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد وافق على رحيل النجم النيجيري معروف يوسف على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي وصول عرض مغري إلي اللاعب والنادي من أحد أندية الخليج، كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد تشجع بعدما رأى المكاسب الكبيرة التي حققها غريمه التقليدي النادي الأهلي من خلال إعارة ثلاثة نجوم من فريقه إلي الدوري السعودي.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استمر فريق الزمالك متواجداً في المركز الرابع مع ثبات رصيده عند 28 نقطة، إلا أن هذه الخسارة قد أبعدته عن غريمه التقليدي فريق الأهلي بفارق ثمانية نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما إضافة إلي امتلاك فريق الأهلي مباراة مؤجلة، مما يُنهي بنسبة كبيرة للغاية كامل حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: محمد صلاح من لاعب عادي في المقاولون إلي ملك وزعيم قارة أفريقيا